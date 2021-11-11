В ТРЦ Мурманска появилась выделенная дорога для посетителей без QR-кода

В "Плазме" к продуктовому магазину ведет отгороженная дорожка. Фото: Надежда Пархоменко

С 30 октября в Мурманской области работает система QR-кодов, с 11 ноября она будет расширена на торговые и торгово-равзлекательные центры.

Последние уже готовятся к тому, чтобы разделить потоки посетителей с QR-кодами и без, ведь невакционированные северяне могут проходить в прививочные пункты, аптеки и продуктовые магазины при ТРЦ.

В "Плазме" для посетителей без QR-кода проложили выделенную дорожку, которую создали при помощи специальных лент. Ведет она в гипермаркет "Магнит".

Ранее в оперативном штабе по коронавирусу "КП"-Мурманск" рассказали, что QR-коды в ТЦ и ТРЦ Мурманской области будут проверять и на входе, и в отделах. При этом сами организации могут продумать процесс разделения потоков.

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