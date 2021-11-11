Жители Мурманска рассказали, какой хотят видеть малую Долину Уюта

Мурманчане просят сделать Долину Уюта интересной для отдыха и зимой, и летом. Фото: Правительство МО

Год назад был выбран проект-победитель по реконструкции Долины Уюта в Мурманске.

Правда, у горожан были свои пожелания по грядущему преображению зоны отдыха, которые они хотели бы донести до тех, кто будет ею заниматься.

- Прошли три встречи и проектный семинар с жителями областного центра по итогам конкурса проектов. С мурманчанами обсудили варианты благоустройства заболоченного пустыря. В результате специалисты получили более 80 уникальных предложений, их изучили, проанализировали и учли в работе над проектом, - сообщили в Центре городского развития Мурманской области.

В концепции учтут пожелания, чтобы в Долине Уюта можно было отдыхать и летом, и зимой, чтобы там появились малые архитектурные формы и сохранилась экосистема озера Варничное.

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