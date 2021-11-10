За сутки в Мурманской области 261 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 61 895 северян, на лечении остаются 17 294 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 10 ноября 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 81 595 человек, количество летальных исходов - 2406 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+156, всего 39050), Кандалакшский район (+20, всего 5940) и Североморск (+35, всего 7085).

Выздоровели 61 895 северян, на лечении остаются 17 294 пациента.

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