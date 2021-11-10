Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию в честь Дня сотрудника ОВД

Также министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, которым указом президента присвоены специальные звания высшего начальствующего состава, Владимир Колокольцев подчеркнул:

- Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка, - отметил он.

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия.

- История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных – представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу, - подчеркнул генерал полиции.

Также министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии.

Глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия в семьях и всего самого доброго.

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