Численность населения Мурманской области за год сократилась на 8,5 тысячи человек

За девять месяцев с начала текущего года население региона сократилось еще на 5,2 тысячи человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные о численности населения Мурманской области. Согласно статистике, за 2020 год количество человек, живущих в Заполярье, уменьшилось на 8,5 тысячи.

Так, на 1 января 2020 года в регионе проживали 741,4 тысячи северян. К 1 января 2021 года этот показатель снизился до 732,9 тысячи человек.

За девять месяцев с начала текущего года население региона сократилось еще на 5,2 тысячи человек.

Напомним: в Мурманской области снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Регион также не вошел в число субъектов с долгожителями.

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