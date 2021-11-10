Житель Ревды украл деньги у спящего друга

В течение четырех дней обвиняемый совершал покупки в магазинах и расплачивался чужой картой, потратив около 18 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Ловозерского района. Мужчина обвиняется в краже с причинением значительного ущерба и краже с банковского счета.

Ранее в отдел полиции Ловозерского района обратился житель Ревды и сообщил, что у него похитили 50 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленником оказался приятель потерпевшего, с которым они в тот день выпивали. Во время застолья хозяин квартиры сам отдал свою банковскую карту и ключи собутыльнику, чтобы тот сходил в магазин за продуктами и спиртным. Когда же он вернулся, то обнаружил приятеля спящим. Пользуясь состоянием мужчины, преступник вытащил у него 32 тысячи рублей, после чего покинул квартиру. Банковская карта и ключи остались у него.

В течение четырех дней обвиняемый совершал покупки в магазинах и расплачивался чужой картой, потратив около 18 тысяч рублей.

- Обвиняемый вину свою признал полностью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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