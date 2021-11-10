Житель Мурманска выступил на конференции ООН

Михаил — специалист отдела международного сотрудничества Мурманского арктического государственного университета - выступил перед участниками с видеопосланием. Фото: www.masu.edu.ru

В 26-й конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата выступил мурманчанин Михаил Уксусов. Его обращение было посвящено молодежной повестке в рамках российского председательства в Арктическом совете и адресовано участникам сессии «Молодежное измерение».

Михаил — специалист отдела международного сотрудничества Мурманского арктического государственного университета - выступил перед участниками с видеопосланием.

В выступлении он отметил, что российское председательство направлено на продвижение потенциала арктической молодежи, доступное образование и содействие международному молодежному сотрудничеству в волонтерстве, предпринимательстве, креативной индустрии, окружающей среды и городского планирования.

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