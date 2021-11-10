В Мурманской области Toyota столкнулась с фурой

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

10 ноября в Мурманской области произошло страшное ДТП с участием фуры.

- По предварительной информации, около 13.00 в районе 1417 километра автодороги Р-21 "Кола" столкнулись два транспортных средства: грузовик и автомобиль Toyota. В результате аварии водитель и пассажир легкового авто получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

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