Военнослужащих из Североморска осудили за покупку и хранение наркотиков

Североморский гарнизонный суд назначил двум военнослужащим 4 и 3,5 года лишения свободы условно соответственно. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманской области суд вынес обвинительные приговоры трем рядовым войсковой части в Североморске. Их признали виновными по части 2 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства.

8 июля 2021 года молодые люди договорились о совместной покупке в Мурманске наркотика, чтобы употреблять его на территории части. Ночью тех же суток один из них заказал запрещенное вещество в Интернете. На следующий день они забрали наркотик, массой не менее 0,6098 грамма, из тайника.

- Незаконно приобретенное наркотическое средство один из военнослужащих положил в карманы своего форменного обмундирования и доставил в Североморск, где затем вместе с сообщниками употребил его часть. Оставшийся наркотик они хранили в форме, - сообщили в Следственном комитете РФ по Северному флоту.

Затем у одного из рядовых выявили признаки наркотического опьянения, его досмотрело командование. Оставшийся наркотик забрали.

Североморский гарнизонный суд назначил двум военнослужащим 4 и 3,5 года лишения свободы условно соответственно. Третьему, которого уличили в употреблении наркотика, назначили 3 года лишения свободы условно.

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