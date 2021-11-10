Скандально известный писатель из Мурманска Александр Полярный выпустил новую книгу

История иллюстрирована фотографиями Александра, сделанными в Заполярье. Фото: Личный архив

Писатель из Мурманска Александр Полярный знаменит не только романами, но и скандалами, разворачивающимися вокруг них. В прошлом году мурманчанин сжег свои книги и заявил, что больше писать не будет. Ситуацию усугубило состояние здоровья: писатель жаловался на множество болезней.

Однако свое намерение Александр Полярный не сдержал и вернулся в литературное творчество. Осенью этого год на полках книжных появился его новый роман.

«Одна ночь в зимнем саду» - это история юной учительницы рисования, приехавшей в город М. на работу. На севере девушку встречают холод, враждебность и угрюмая полярная ночь. Так начинается приключение Эн Купер.

- Эта антиутопия посреди полярной ночи заставит вас задуматься, что такое настоящая любовь. Эта загадка даст возможность переосмыслить свою жизнь. Эта книга разобьет ваше сердце вдребезги, - гласит аннотация.

История иллюстрирована фотографиями Александра, сделанными в Заполярье. Они помогут читателю погрузиться в атмосферу книги. Как рассказал автор, тираж «Одной ночи в зимнем саду» составил 25 тысяч экземпляров.

Также Александр Полярный анонсировал книгу «Осенняя сказка», которая выйдет в конце 2021 года. Это продолжение знаменитой «Мятной сказки».

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