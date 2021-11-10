В Мурманске на улице Павлова по инициативе общественников устанавливают светофоры

Работы по монтажу опор завершатся до 17 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске на улице Павлова в районе дома №11 появятся светофоры. По мнению общественников, пешеходный переход на дороге с интенсивным движением нуждался в регулировании. В минтрансе региона такое предложение поддержали. На днях у областной больницы сбили девушку.

Работы по монтажу опор завершатся до 17 ноября. Сейчас новые объекты готовы к установке, проведено электричество, смонтированы опоры.

Напомним: в Мурманске до конца года установят 16 новых остановок. Всего в 2021 году в городе обновят 36 остановочных комплексов.

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