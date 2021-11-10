Жители Мурманской области задолжали более 1 миллиарда рублей за капремонт

Жители Мурманской области неаккуратны с платежами за капитальный ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далеко не все жители Мурманской области платят взносы за капремонт общего имущества, хоть и должны это делать. Так, северяне накопили уже больше 1 миллиарда рублей долгов перед региональным Фондом капитального ремонта.

- За три квартала 2021 года фондом направлено 9244 заявления на вынесение судебных приказов физическим лицам и исков к юрлицам на 169,5 миллиона рублей. После чего была погашена задолженность на общую сумму более 110 миллионов рублей. Причем большая часть этой суммы была погашена добровольно, - отметила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Еще 175 собственников жилья заключили соглашение с Фондом о предоставлении рассрочки погашения долга.

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