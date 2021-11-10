В Мурманской области трехлапой собаке нужна помощь

Желающие помочь могут позвонить по телефону 8911-303-36-76 (Алена) или написать в WhatsUp по номеру 8902-135-18-22 (Анна). Фото: Анна Туркина

Умной, ласковой и спокойной Грэте около семи лет, за свою жизнь она натерпелась многого.

В апреле 2019 года ее нашли в гаражах Мурманска с раной на задней лапе. Лапку пришлось удалить, так как начался процесс гниения. Несмотря на это Грэта научилась ходить. Сейчас ей снова нужна помощь.

- Трехлапочке Грэте нужен временный дом на любое время. 2,5 года она прожила на передержке в Североморске, теперь ее надо срочно забрать до 12 ноября. Грэта стерилизована, здорова, кушает сушку, дела на улицу. Ладит со всеми, спокойная. На улице ходит хорошо, не тянет, не убегает. Адекватная, понимающая и умная собака, - пишет куратор Грэты Анна Туркина.

Желающие помочь могут позвонить по телефону 8911-303-36-76 (Алена) или написать в WhatsUp по номеру 8902-135-18-22 (Анна).

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