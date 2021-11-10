В Мурманской области дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ, взрослые - больше

Среди детей и школьников показатели наоборот снизились - они стали болеть меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году грипп пришел в Мурманскую область раньше, чем обычно. Ранее его начинали фиксировать после января, в 2021-м же уже осенью. Сейчас в регионе наблюдается тенденция к медленному росту заболеваемости, хотя интенсивность распространения ОРВИ и гриппа оценивается как умеренная.

С 1 по 7 ноября превышение недельных эпидемических порогов произошло за счет взрослого населения. Среди детей и школьников показатели наоборот снизились - они стали болеть меньше.

- Результаты лабораторных исследований показывают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Вместе с тем в общей структуре продолжается выявление вирусов гриппа А (H3N2) и В, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

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