В Мурманске состоится сбор макулатуры

Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 964 682 74 86 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Мурманске пройдет сбор макулатуры, который организовывает экологическая организация «Природа и молодежь».

Волонтеры примут у северян книги, журналы, газеты, тетради, бумагу любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Макулатуру нужно упаковать - перевязать или уложить в пакеты/коробки.

- Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными или масляными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки, втулки, салфетки, - сообщили организаторы.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону 8-964-682-74-86.

Сбор состоится 13 и 14 ноября по адресам: ул. Володарского, 14а, кв. 63 (4-й подъезд, офис ПиМ) и ул. Капитана Егорова, 13 (студия танцев). Макулатуру будут принимать с 12.00 до 17.00.

Также сбор пройдет на ул. Орликовой, 3 (Дом молодежи) 13 ноября - с 14.00 до 17.00, 14 ноября - с 12.00 до 17.00.

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