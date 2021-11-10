"КП"-Мурманск" проводит опрос о представителях характерных для Мурманской области профессиях

Пройдите наш опрос, чтобы мы вместе с вами составили портреты представителей северных профессий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшее время на страницах и сайте "Комсомольской правды"-Мурманск" наши читатели найдут статьи про представителей разных профессий, характерных для Мурманской области.

Речь идет об оленеводах, военнослужащих, горняках, металлургах, рыбаках, врачах. Мы пообщаемся с представителями этих профессий, чтобы рассказать вам интересные истории.

Но в то же время нам интересно, а какими вы видите этих людей? Может, рыбаки для вас - это морские волки, о которых писали в советских книгах, а военнослужащие - крепкие парни с суровым взглядом?

Пройдите наш опрос, чтобы мы вместе с вами составили портреты представителей северных профессий. Результаты будут опубликованы в газете и на сайте.

Опрос доступен по ссылке.

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