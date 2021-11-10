В Мурманскую область с рабочим визитом едет Андрей Турчак

Ожидается, что он посетит спортивный комплекс «Гольфстрим» в Коле. Фото: ER.RU

11 ноября в Мурманской области с рабочим визитом будет находиться первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Ожидается, что он посетит спортивный комплекс «Гольфстрим» в Коле, а также строящуюся школу на улице Пионерской в Североморске и школу №12 во флотской столице.

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