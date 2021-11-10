Завершены поиски пропавшей на трассе Р-21 "Кола" девушки

В Мурманской области завершились поиски пропавшей 29-летней Валерии Волковой. Фото: СеверСпас

В Мурманской области завершились поиски пропавшей 29-летней Валерии Волковой.

Девушка ехала на авто "ВАЗ-2111" по трассе Р-21 "Кола" недалеко от Мончегорска, о чем сообщила в полдень 9 ноября. Затем сутки ее местонахождение было неизвестно, и родные стали беспокоиться.

К счастью, северянку удалось найти живой и невредимой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «СеверСпас». Как уточнили волонтеры «КП»-Мурманск», девушка сама вышла на связь с сотрудниками полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства случившегося.

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