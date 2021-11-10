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Происшествия10 ноября 2021 14:29

В Мурманске мужчина выращивал наркотические растения в гараже

В помещении он оборудовал теплицу
Олеся КУРИЛОВА
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Мужчина вину признал, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина вину признал, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали жителя Ленинского округа, который в гараже выращивал опасные растения.

- Оперативники обнаружили специально оборудованную теплицу для выращивания наркосодержащих растений. Были изъяты 3 горшка с растениями зеленого цвета, а также приготовленное к употреблению вещество. Экспертиза показала, что мужчина у себя в гараже хранил более 130 граммов марихуаны, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Мужчина вину признал, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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