С 11 ноября в Мурманской области вместе с QR-кодом нужно показывать паспорт

Вместе с QR-кодом могут спросить и паспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как в Мурманской области ввели QR-коды в общественных местах, стало известно, что вместе с ним могут проверить и паспорт. Затем минюст сообщил, что паспорт не нужен. Однако согласно постановлению регионального правительства, с 11 ноября документ все же придется предъявлять. Это нужно для проверки подлинности QR-кода или его альтернативы.

- Для подтверждения действительности QR-кода или его альтернативы, их принадлежности предъявившему лицу, человек предоставляет документ, позволяющий идентифицировать его личность - паспорт, удостоверение, водительские права и другие документы, содержащие фотографию, а также ФИО того, кто предъявляет QR-код, - говорится в постановлении.

Напомним: в торговых центрах Мурманской области QR-код могут проверить в любом магазине. Контроль будет проводиться не только на входе.

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