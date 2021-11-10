Тюленю Филе из Мурманского океанариума исполнилось 34 года

По традиции именинник получит в день рождения вкусное угощение - большую треску, которую очень любит. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 ноября в Мурманском океанариуме праздник - всеми любимый серый тюлень Филя отмечает день рождения! Ему исполнилось 34 года.

- Это очень солидный возраст для тюленя, Филя - долгожитель. Чувствует он себя хорошо, постепенно входит в брачный период. Приятно, что наш ветеран еще думает о продолжении рода, - поделился с "КП"-Мурманск" шоумен заполярного океанариума Роман Щербинин.

По его словам, в природе серые тюлени по разным причинам живут меньше. Этот вид занесен в Красную книгу России.

- Филя - наша гордость! Какие-то номера ему уже сложно делать, но он старается не подводить. Наш артист не унывает, он по-прежнему весел, бодр, артистичен и готов удивлять своих зрителей новыми номерами, - отмечают сотрудники океанариума.

По традиции именинник получит в день рождения вкусное угощение - большую треску, которую очень любит.

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