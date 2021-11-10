В Апатитах не ходившим в колледж студентом заинтересовалась прокуратура

Прокуратура города в адрес руководителя политехнического колледжа внесла представление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Апатитов выясняла, почему студент Апатитского политехнического колледжа не ходил на занятия. Известно, что 1 сентября этого года 17-летний северянин был зачислен на первый курс обучения, однако к учебе он не приступил и в общежитие не заселился.

Позднее, в октябре, в полицию поступило заявление от попечителя несовершеннолетнего с просьбой объявить его розыск, так как молодой человек пропал. Сам он в это время проживал у своей матери, лишенной родительских прав.

- Для устранения выявленных нарушений и недопущения их вновь, прокуратура города в адрес руководителя политехнического колледжа внесла представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находятся на контроле, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

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