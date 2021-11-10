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Происшествия10 ноября 2021 11:02

В Мурманске у областной больницы сбили 17-летнюю девушку

Северянка переходила дорогу по "зебре"
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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По данному факту проводится проверка.

По данному факту проводится проверка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 9 ноября в Мурманске у областной больницы произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

- В 9.40 в районе дома №11 на улице Павлова водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Радищева, допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП 17-летняя девушка получила телесные повреждения и была обслужена в медучреждении. По данному факту проводится проверка.

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