В Мурманске у областной больницы сбили 17-летнюю девушку

По данному факту проводится проверка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утром 9 ноября в Мурманске у областной больницы произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.
- В 9.40 в районе дома №11 на улице Павлова водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Радищева, допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В ДТП 17-летняя девушка получила телесные повреждения и была обслужена в медучреждении. По данному факту проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области работник железнодорожной станции упал под едущий поезд. Трагедия случилась из-за снежного вала (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru