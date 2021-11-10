На трассе "Кола" в Мурманской области пропала девушка

Валерия могла ехать на "ВАЗ-2111" с госномером Х180КС51, цвет - темный серо-синий металлик. Фото: СеверСпас

В Мурманской области ищут 28-летнюю Валерию Волкову.

- 9 ноября в районе 12.30 она вышла на связь и сообщила, что едет по трассе "Кола" рядом с Мончегорском, с того момента ее местоположение не известно, - сообщил поисково-спасательный отряд "СеверСпас".

Валерия могла ехать на "ВАЗ-2111" с госномером Х180КС51, цвет - темный серо-синий металлик.

Приметы: худощавого телосложения, рыжие волосы, серо-зеленые глаза.

Всех, кто может помочь с поисками Валерии, могут позвонить по телефону "СеверСпас" 8953-757-57-48 или в полицию 02, 102, 8(81536) 7-07-53.

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