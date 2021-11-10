Пристегнувший наручниками к кровати пасынка житель Кировска заплатит 100 тысяч рублей

Мужчина должен заплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

25 июля 2021 года 52-летний житель Кировска нашел странный и опасный способ не дать своему 11-летнему пасынку уйти из дома. Он пристегнул мальчика наручниками к металлической стойке кровати на всю ночь. В таком положении ребенок просидел с восьми вечера до десяти утра.

В отношении кировчанина возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также мужчина должен заплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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