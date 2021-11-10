Центр помощи престарелым и больным «Лилия» в Мурманске готовится открыть одно из своих помещений

2021 год стал для центра помощи престарелым и больным «Лилия» в Мурманске годом борьбы. Фото: Из архива центра «Лилия».

2021 год стал для центра помощи престарелым и больным «Лилия» в Мурманске годом борьбы. После проверок по части соблюдения требований пожарной безопасности пришлось приостановить работу в помещениях на улицах Софьи Перовской, Зеленой и Олега Кошевого.

Свыше 70 подопечных «Лилии» остались без заботы центра. Это те люди, которые из-за своих заболеваний, в основном деменции, не могут заботиться о себе, им нужна круглосуточная помощь, но ни в больницу, ни в дома старости или другие социальные учреждения не смогли взять некоторых пациентов в силу особенностей их диагнозов и отсутствия свободных мест. Родные пациентов встали на сторону «Лилии», в работе которой не сомневались многие годы.

Но буква закона велит, чтобы работа была остановлена до тех пор, пока не будут устранены все замечания. Центр начал ремонт в своих помещениях, в самой активной стадии – помещение на улице Софьи Перовской.

- Мы ожидаем, что завершим его в ближайшее время и сможем принять порядка трети своих пациентов. Конечно, на скорость ремонта очень повлияли многие факторы, в том число рост стоимости стройматериалов. Но мы не опускаем руки и трудимся, ведь знаем, что мы нужны нашим пациентам. Мы постоянно поддерживаем связь с их родными, они поддерживают нас, - рассказала «КП»-Мурманск» руководитель «Лилии» Ольга Макаровская.

Нет худа без добра: эта ситуация помогла улучшить работу центра. Например, для него приобрели новую мебель, которая удобнее прежней: она выше, и пожилым людям легче вставать с кроватей. Да и в целом в свежее отремонтированных помещениях будет находиться веселее и работникам, и их подопечным.

Сейчас «Лилия» участвует в судебном процессе: в отношении центра составили около 40 административных протоколов по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя». Надежда на положительный исход дел есть. А также центр продолжает оказывать помощь на дому.

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