Спасатели предупреждают о метели в Печенгском районе

Рекомендуется отложить поездки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды.

- По данным мурманского гидрометцентра, 9 ноября с 19.00 до 22.00 в Печенгском районе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами 15-20 метров в секунду, снег, метель. Сохранится до 7-10 10 ноября. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на автомобиле и водном транспорте, при выезде соблюдать правила безопасности, ПДД, учитывать погодные условия.

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