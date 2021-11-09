В Мурманской области появится создадут 3909 новых рабочих мест

В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов. Фото: правительство Мурманской области

Три проекта, которые будут реализованы в Мурманской области, получили государственную поддержку. В реестре резидентов Арктической зоны РФ зарегистрированы ООО «Партнер», ООО «ДЦ Арктика2» и индивидуальный предприниматель Аркадий Трофимов.

Компания «Партнер» построит предприятие розничной торговли в Мурманске. Инвестиции составят 20 миллионов рублей. А индивидуальный предприниматель Аркадий Трофимов планирует строительство и модернизацию складов в Мурманске и Мончегорске, вложившись на 24 миллиона рублей.

Суть проекта компании «ДЦ Арктика2» – строительство трех центров обработки данных, оснащенных высокотехнологичными программно-аппаратными комплексами для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам. Инвестор вложит в проект 2,224 миллиарда рублей и создаст 180 новых рабочих мест.

- В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов на общую сумму инвестиций 132,7 миллиарда рублей. Реализация проектов предусматривает создание 3909 новых рабочих мест. Важно отметить, что эта поддержка в виде налоговых и административных преференций, а также всесторонняя помощь на протяжении всего срока реализации проекта от региональных властей, доступны как крупным проектам, так и малому бизнесу, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

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