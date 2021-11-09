Прогноз погоды в Мурманске и области на 10 ноября 2021 года: снег, днем до -3 градусов

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

10 ноября погода в Мурманской области будет контрастной. Днем температура воздуха уйдет в плюс, однако ночью ожидаются морозы.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег, мокрый снег. Ветер южный , юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10, на востоке до -15, днем от -3 до +2 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

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