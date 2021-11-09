В Алакуртти старлей избил подчиненного

Старший лейтенант вспылил и ударил подчиненного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему лейтенанту войсковой части в Алакуртти. Его судили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

- 30 ноября 2020 года в караульном помещении части старший лейтенант, будучи недовольным тем, что его подчиненный в силу отсутствия специальных знаний не смог устранить неисправности в телефонной связи, нанес последнему удар кулаком в лицо, причинив тем самым ушиб мягких тканей переносицы, - сообщили в ВСУ Северного флота.

Суд учел, что у обвиняемого беременная жена, и назначил ему год лишения свободы условно.

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