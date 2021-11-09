QR-код в Мурманской области: где нужно предъявлять

Помимо QR-кода или его альтернативы стоит носить с собой паспорт.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Заполярье с 11 ноября расширяется перечень общественных мест, для посещения которых нужно предъявить QR-код или его альтернативу. Также вместе c QR-кодом могут проверить и паспорт.
Список мест в Мурманской области, где нужен QR-код или его альтернатива:
- культурные заведения (филармония, театры, кинотеатры);
- кафе и рестораны;
- торговые центры и торгово-развлекательные центры;
- солярии, бани, сауны, бассейны;
- фитнес-клубы;
- салоны красоты, спа-салоны, парикмахерские;
- при заселении в гостиницы.
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