В 2022 году крейсер "Адмирал Кузнецов" встанет в новый сухой док в Мурманске

Судно встанет на стапель нового дока для постановки винто-рулевой группы и корпусных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар в 2019 году, собираются поставить в модернизированный сухой док Центра судоремонта "Звездочка" в Мурманске в июне 2022 года. Сроки сдачи судна сдвинут на 2023 год.

- Судно встанет на стапель нового дока для постановки винто-рулевой группы и корпусных работ. Его ремонт завершится летом 2023 года, и в конце того же года авианосец передадут флоту, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, обновленный док может принять крейсер уже к концу этого года, однако эту технологическую процедуру безопаснее проводить при устойчивой погоде, в теплое и светлое время.

Новый сухой док способен принимать корабли и суда всех существующих в стране проектов.

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