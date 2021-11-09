В торговых центрах Мурманской области QR-код могут проверить в любом магазине

Торговые центры могут принять свою схему проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 ноября система QR-кодов в Мурманской области будет действовать не только в культурных заведениях, кафе и ресторанах, но и в других общественных местах, включая торговые и торгово-развлекательные центры.

Предъявить QR-код или его альтернативу нужно будет на входе в ТЦ, однако подобный контроль может быть осуществлен и в любом магазине торгового центра.

- Посещать супермаркеты и гипермаркеты, аптеки и прививочные пункты при ТЦ может любой человек, независимо от того, есть у него QR-код или нет. На входе его должны пропустить. В других же магазинах QR-код потребуется показать, - рассказали "КП"-Мурманск" в оперативном штабе региона.

Торговые центры могут принять свою схему проверки. Например, закрыть один из входов, на свое усмотрение.

Термометрию, как и прежде, будут проводить на входе в ТЦ, также температуру могут измерить и в самих торговых точках.

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