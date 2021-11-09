Стало известно, как будет работать система QR-кодов в кафе и при заказе еды на вынос

Предприниматели должны выбрать, в каком режиме они будут работать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Мурманской области работает система QR-кодов. С 10 ноября расширится список мест, где его надо будет предъявить.

Так, без QR-кода не пустят в кафе или ресторан. Но что насчет еды на вынос или общепита, где есть и столики, и возможность взять заказ с собой?

- Вместе с тем, организации общественного питания, предлагающие одновременно предоставление обслуживания навынос и оказание услуг общественного питания, без разделения внутреннего пространства, обязаны обеспечить равные условия посещения для всех граждан, а именно: для всех посетителей обязательно предъявление QR-кода или один из документов, указанных в правилах, – пояснили "АиФ-Мурман" в региональном оперштабе.

Теперь предприниматели должны сами выбрать, как работать: оставить столики и спрашивать QR-код, или убрать их и пускать всех. Если же есть возможность организовать зону выдачи заказов вне помещения со столиками, то тоже можно обойтись без QR-кода.

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