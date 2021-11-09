В Мурманской области средняя цена на гречку выросла до 143 рублей за килограмм

Гречневая крупа подорожала на 1,3%. Фото: Артем КИЛЬКИН

"Мурманскстат" продолжает наблюдать за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Еженедельный мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 26 октября по 1 ноября наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 4,7%), питьевое молоко (на 1,9%), гречневую крупу (на 1,3%), охлажденные и мороженые куры (на 0,9%), свинину (на 0,7%), - сообщили в статистическом ведомстве.

Так, средняя цена на гречку составляет 143 рубля за килограмм. Картофель обойдется в 52 рубля, молоко стоит около 80 рублей.

Между тем средняя цена на яблоки снизилась на 0,7%. Килограмм яблок можно купить за 116 рублей.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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