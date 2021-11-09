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Здоровье9 ноября 2021 17:18

За сутки в Мурманской области 254 человека заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 9 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На лечении остаются 17 298 пациентов.

На лечении остаются 17 298 пациентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 9 ноября 2021 года, за последние сутки 254 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 81 334 человека, количество летальных исходов - 2398 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+141, всего 38894), Кандалакшский район (+22, всего 5920) и Мончегорск (+22, всего 6579).

Выздоровели 61 638 северян, на лечении остаются 17 298 пациентов.

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