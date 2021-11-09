В Мурманской области снизилось число абортов

Жительницы Мурманской области стали реже делать аборты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аборт - непростая тема и непростая ситуация, с которой сталкивается не так уж мало женщин. Как сообщили в минздраве Мурманской области, в последнее время число операций по прерыванию беременности в регионе сократилось.

- За январь-сентябрь 2021 года в подведомственных медицинских организациях было выполнено 2017 абортов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество абортов снизилось на 184, - уточнили "КП"-Мурманск" в министерстве здравоохранения.

Напомним: в Мурманске прошел спектакль, посвященный теме таких операций.

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