В Мурманской области снизилось число абортов

Жительницы Мурманской области стали реже делать аборты.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Аборт - непростая тема и непростая ситуация, с которой сталкивается не так уж мало женщин. Как сообщили в минздраве Мурманской области, в последнее время число операций по прерыванию беременности в регионе сократилось.
- За январь-сентябрь 2021 года в подведомственных медицинских организациях было выполнено 2017 абортов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество абортов снизилось на 184, - уточнили "КП"-Мурманск" в министерстве здравоохранения.
Напомним: в Мурманске прошел спектакль, посвященный теме таких операций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор Мурманской области нашел некачественный хлеб. За 9 месяцев 2021 года исследовали 39 проб хлебобулочных изделий (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru