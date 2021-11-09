Стали известны подробности об угрозе взрыва в аэропорту "Мурманск"

Тревога оказалась ложной, Фото: Эдуард Домбай

Стало известно, оправдались ли опасения после поступившего сообщения об угрозе взрыва в аэропорту "Мурманск". На месте работали экстренные службы.

Напомним: пассажиров эвакуировали из здания аэровокзала днем 9 ноября. Тех, кто ждал свой рейс, отвели в столовую при администрации воздушной гавани и предложили горячие напитки.

- В 13.25 режим ЧС устранен, работа аэровокзального комплекса восстановлена. Тревога оказалась ложной, информация о бомбе не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

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