Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 ноября 2021 года составило 2398 человек

За последний день выявлено 254 новых случая заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 ноября 2021 года - 2398 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек. Это минимальный показатель за последние месяцы.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 318 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 254 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 81 334 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.

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