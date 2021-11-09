Жительница Апатитов потеряла 18 тысяч рублей во время покупки игровой приставки

Следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полицию в Апатитов обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что при покупке в интернет магазине у нее похитили деньги.

Апатитчанка рассказала, что на сайте интернет-магазина она нашла информацию о продаже игровой приставки за 18 тысяч рублей. Цена северянку устроила, и она оформила заказ. После этого ей позвонил мужчина, представившийся менеджером виртуального магазина. Он сказал, что после оплаты самой игровой приставки и доставки на электронную почту женщины придет письмо с трек-номером для отслеживания посылки.

Апатитчанка перевела на указанный номер банковского счета более 19 тысяч рублей, но на электронную почту никакая информация о покупке так и не поступила. Женщина неоднократно пыталась связаться с «менеджером сайта», однако на ее звонки никто не отвечал.

- Следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мшенничество. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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