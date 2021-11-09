Подъезд к Североморску перекроют из-за взрывов на два часа

Дорожные работы на подъезде к Североморску будут длиться 2 часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водителей в Мурманской области предупреждают о временных неудобствах.

- 11 ноября с 10.00 до 12.00 будет закрыт участок автодороги «Кола» на подъезде к Североморску. Причина перекрытия – проведение взрывных работ, - сообщает Мурмансавтодор.

Автолюбителей просят лучше планировать маршрут и время поездок.

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