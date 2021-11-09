Командующий Северным флотом представил своего нового заместителя

Константин Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота и Приморской флотилией Тихоокеанского флота. Фото: пресс-служба СФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев представил подчиненным своего нового первого заместителя – начальника штаба флота контр-адмирала Константина Кабанцова. 6 ноября он приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

- Как отметил командующий, новый начальник штаба хорошо известен офицерскому составу Северного флота. Большую часть службы он прошел в подводных силах, пройдя путь от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Константин Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота и Приморской флотилией Тихоокеанского флота. На должность начальника штаба Северного флота он назначен указом президента РФ 1 октября этого года.

За время военной службы контр-адмирал был награжден орденом «За военные заслуги», медалью Нахимова и другими государственными и ведомственными наградами.

Предшественник Константина Кабанцова - контр-адмирал Владимир Воробьев - был назначен заместителем начальника Генштаба ВС РФ и уехал на новое место службы в Москву.

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