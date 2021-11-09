Движение по автодороге Мишуково-Снежногорск временно ограничат

Перерыв движения будет связан с проведением взрывных работ на комплексе перегрузки угля «Лавна». Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области 11 и 12 ноября на время перекроют движение по автодороге Мишуково-Снежногорск.

- Участок дороги со 2 километра +800 метров по 5 километр +200 метров будет закрыт с 17.00 до 18.00. Резервное время - с 18.00 до 19.00. Перерыв движения будет связан с проведением взрывных работ на комплексе перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним: также подъезд к Североморску перекроют из-за взрывов на два часа.

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