Забывший про маску житель Мурманска проведет 5 суток под арестом

Мурманчанин принципиально ходил без медицинской маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Мурманска остановили правоохранители за то, что он не носил медицинскую маску в общественных местах. За таким занятием его замечали не раз, и в итоге в отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

- В качестве наказания правонарушителю назначили штраф в размере 2 тысячи рублей. Но в срок нарушитель его не оплатил, и исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Первомайского округа Мурманска. Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил его об ответственности за неуплату. Но должник продолжал игнорировать решение суда, поэтому в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Теперь мужчина проведет пять суток под арестом.

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