Роспотребнадзор Мурманской области нашел некачественный хлеб

Проведено 7 мероприятий по контролю и 3 предварительные проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали о контроле за качеством хлебобулочных изделий по итогам последних 9 месяцев. Специалисты проверили организации, продающие хлеб.

- За 9 месяцев текущего года провели 7 мероприятий по контролю и 3 предварительные проверки в отношении предприятий, участвующих в обороте хлебобулочных изделий. Было выявлено шесть нарушений санитарного законодательства. В адрес нарушителей направлены предписания об устранении нарушений. В отношении должностных лиц, ИП, юридических лиц приняты административные меры по КоАП РФ, - сообщили в надзорном ведомстве.

Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области за 9 месяцев 2021 года взял 39 проб хлебобулочных изделий. Все они исследовались по санитарно-химическим, физико- химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Результаты исследований подтвердили соответствие проб санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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