Из 40 дворов в Мурманске не смогли вывезти мусор из-за гололеда и припаркованных машин

Северян просят не перекрывать личным транспортом подъезды к контейнерным площадкам.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Мурманский регоператор по обращению с ТКО зафиксировал 8 ноября увеличение количества адресов, по которым не удалось вывезти мусор в срок. Произошло это, как отмечает профильная компания, по вине недобросовестных управляющих компаний и водителей.
Основных причин две - гололед и припаркованные возле контейнерных площадок автомобили.
- К сожалению, с началом зимнего сезона не все управляющие компании отнеслись добросовестно к своим обязанностям и посыпали обледеневшие подъездные пути ко дворам песком. В условиях гололеда водителю сложно, а порой и просто невозможно маневрировать во дворах без риска повредить мусоровоз или припаркованные рядом с контейнерной площадкой машины. Только в минувшие выходные в Мурманске выявлено более 40 подобных случаев. Все они взяты на особый контроль, соответствующая информация направлена в управляющие компании. Как только подъездные пути и обработают песком мусор будет вывезен, - сообщили в Мурманском филиале АО "Ситиматик".
Также северян просят не перекрывать личным транспортом подъезды к контейнерным площадкам, что тоже влечет срывы графиков вывоза ТКО.
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