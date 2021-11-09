В Мурманске прошло первое заседание обновленного координационного совета

Координационный совет возглавил вице-губернатор Юрий Сердечкин. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске состоялось первое заседание координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра в обновленном составе. Напомним: о его возрождение стало известно в начале ноября, возглавил его вице-губернатор Юрий Сердечкин.

- Задачи этой площадки – совместно решать застарелые проблемы и оперативно реагировать на пожелания граждан. Особенно актуально это сейчас, когда формируется бюджет на 2022 год. Нам важно скоординировать действия правительства региона и администрации муниципалитета. Мы существенно расширили список участников совета, пригласили к работе представителей городской администрации, городского Совета и депутатов Мурманской областной Думы, избранных от города Мурманска, - сообщил Юрий Сердечкин.

Помимо нацпроектов координационный совет будет заниматься проблемами, связанными с дорогами, благоустройством и уборкой.

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