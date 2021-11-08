Жителей Мурманской области предупреждают о начале лавиноопасного сезона

При возникновении опасной ситуации незамедлительно нужно звонить по телефонам 01 или 112. Фото: Олег ФИЛОНОК

Спасатели уведомляют жителей и гостей Мурманской области о начале лавиноопасного сезона. Снежные залежи уже прочно обосновались в Хибинах.

- 1 ноября на промплощадке КФ АО "Апатит" и 8 ноября в Кировске с подведомственной территорией из-за образования на склонах гор снежного покрова считаются началом лавиноопасного сезона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

При возникновении опасной ситуации нужно незамедлительно звонить по телефонам: 01 или 112.

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