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Происшествия8 ноября 2021 17:21

В Мурманске мужчина пытался украсть семь палок колбасы

Вора задержали на выходе
Олеся КУРИЛОВА
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Житель Дровяного пытался вынести из магазина колбасу.

Житель Дровяного пытался вынести из магазина колбасу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гипермаркете «Лента» на улице Шевченко в Мурманске служба охраны нажала "тревожную" кнопку из-за попытки кражи товара. На указанный адрес выдвинулась ближайшая группа Росгвардии.

– Мужчина пытался пронести без оплаты мимо кассовой зоны семь палок колбасы на сумму более 4500 рублей. Свой умысел гражданин до конца довести не смог, так как его задержали на выходе из гипермаркета, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Мурманской области.

Задержанным оказался 42-летний житель поселка Дровяное. Несмотря на сопротивление, мужчину доставили в отдел полиции.

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