В Мурманске женщина сбывала наркотики в торговом зале магазина

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Полиция завершила расследование по делу 38-летней мурманчанки, обвиняемой в хранении и сбыте наркотиков, а также предоставлении помещения для их употребления.

Северянку задержали в апреле этого года, когда она в торговом зале магазина на Кольском проспекте передала 3,88 грамма вещества наркозависимому.

На улице Бондарной в квартире подозреваемой нашли марихуану, вещество, содержащее героин, и вещество, в состав которого входил α-PVP.

Известно, что ранее женщина забирала наркотики из тайников на улице Бондарной и в лесополосе в переулке Якорный. Предварительно она незаконно приобрела их для дальнейшей перепродажи. Кроме того, часть она использовала для личного употребления. Обвиняемая также предоставляла свою квартиру для приготовления и употребления наркотиков.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За содеянное злоумышленницу может ожидать лишение свободы на длительный срок, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), частью 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью 1 статьи 232 УК РФ (организация и содержание притона для потребления наркотических средств).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в топ-3 регионов по росту ожидаемой зарплаты. Северяне хотят получать в среднем на 6000 рублей больше (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru